Collegamenti pluridisciplinari "La casa in collina" Pavese

ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto nel trovare collegamenti tra La casa in collina di Cesare Pavese e altre discipline, tra le quali inglese, filosofia Ci ho pensato molto ma non sono proprio riuscito a trovare qualche elemento che mi consenta di collegarmi con queste materie in un'eventuale esposizione.mi sarebbe utilissimo solo qualche spunto, non serve che sviluppiate la vostra idea.grazie mille