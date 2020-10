Ciao, mi potreste aiutare per favore? è di italiano.

Ciao, mi potreste aiutare per favore?



Individua i verbi alla forma riflessiva e indica se si tratta di riflessivi propri, apparenti, reciproci o pronominali.



1.Ci siamo mascherati per festeggiare la festa di Halloween

2.Ci siamo completamente dimenticati di comprare il pane. ………………….

3.Luisa si guarda sempre allo specchio. ……………………..

4.Asciugati le mani, così eviti di fare gocce sul pavimento. ……………………..

5.Si amano e si sposeranno presto. ……………………...

6.È ora che vi vestiate perché dobbiamo uscire. ……………………….

7.Il gatto si pulisce accuratamente il muso e si stiracchia sul divano. ……………………..

8.Elisabetta si è comprata un profumo molto intenso. ………………….

9.Vi fidate di un individuo che non è mai sincero? ……………………...

10.Francesco si è fratturato un polso mentre giocava a tennis. ………………..