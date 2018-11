chi mi può svolgere questi esercizi sul primo canto dell'inferno?

Fin dall'inizio la Commedia si presenta come un viaggio. Rileggi il canto facendo attenzio- ne questo aspetto e, con precisi riferimenti testuali, elabora un breve testo dal titolo L'inizio del viaggio in cui dovrai fare l'identikit del viaggiatore (chi è, quanti anni ha, qual è il suo stato d'animo), descrivere i luoghi che attraversa e i personaggi che incontra, spiegare imotivi che sono all'origine del viaggio e le emozioni e le riflessioni che i vari momenti del viaggio suscitano nel viaggiatore.

Riscrivi il dialogo tra Dante Virgilio come se fosse un copione teatrale o la sceneggiatura di un film utilizzando il registro stilistico che preferisci (colloquiale, formale, solenne, familiare) e inse- rendo elementi di tua fantasia. Ecco uno spunto: Dante (gridando): Pietà, pietà, ti prego, abbi pietà di me, chiunque tu sia, uomo o fantasma! . Virgilio: No, non sono un uomo, anche se ... lo sono stato, ormai troppo tempo fa.