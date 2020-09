CHI È QUESTA CHE VÉN CH'OGN'OM LA MIRA

1. Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira,2. che fa tremar di chiaritate l’âre3. e mena seco Amor, sì che parlare4. null’omo pote, ma ciascun sospira?5. O Deo, che sembra quando li occhi gira,6. dical’Amor, ch’i’ nol savria contare:7. cotanto d’umiltà donna mi pare,8. ch’ogn’altra ver’ di lei i’ la chiam’ira.9. Non si poria contar la sua piagenza,10. ch’a le’ s’inchin’ogni gentil vertute,11. e la beltate per sua dea la mostra.12. Non fu sì alta già la mente nostra13. e non si pose ’n noi tanta salute,14. che propiamente n’aviàn canoscenza.I)descrivi la donna gli effetti che produce intorno a lei virgola.in chi la vede punto da chi è accompagnata?II) quale concetto è espresso nell'ultima terzina?III)Nella lirica prevale un punto di vista collettivo: in due dalle espressioni che fanno riferimento a un esperienza comune a tutti gli uomini.