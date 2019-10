Che cos'è il rispetto è come applicarlo

Tema su cos'è il rispetto è come applicarlo?

Il rispetto è una cosa che proviamo reciprocamente per gli altri e anche per noi, il rispettare gli altri non vuol dire darli solo e sempre ragione, ma correggerli dove peccano. Vuol dire anche accettare anche le loro opinioni: opinioni politiche, punti di vista scelte religiose.



Il rispetto è anche nel capire che non ci sono razze e quindi siamo tutt uguali, più o meno belli, intelligenti, ricchi o per la nostra posizione nella società.



Ora il rispett è quasi una cosa obbligatoria ma per me bisogna meritarlo.



Il miglior modo per mettere in pratica il rispetto è:trattare tutti quanti allo stesso modo (chi se lo merita),senza privilegi visto che siamo tutti uguali ovvero trattarci come amici e non come nemici!



