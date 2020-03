Ceco parafrasi Tennemi Amor anni ventuno ardendo,

Ciao ragazzi mi serve la parafrasi di questa poesia Tennemi Amor anni ventuno ardendo,dove la posso trovare?CCCLXIV Tennemi Amor anni ventuno ardendo,Tennemi Amor anni ventuno ardendo,lieto nel foco, et nel duol pien di speme;poi che madonna e 'l mio cor seco insemesaliro al ciel, dieci altri anni piangendo.Omai son stanco, et mia vita reprendodi tanto error che di vertute il semeà quasi spento, et le mie parti extreme,alto Dio, a te devotamente rendo:pentito et tristo de' miei si spesi anni,che spender si deveano in miglior uso,in cercar pace et in fuggir affanni.Signor che 'n questo carcer m'ài rinchiuso,tràmene, salvo da li eterni danni,ch'i' conosco 'l mio fallo, et non lo scuso.