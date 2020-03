avrei bisogno di una mano per l analisi del periodo di queste frasi grazie

ciao qualcuno può aiutarmi con l analisi del periodo di queste frasi grazie. 1) Aveva la speranza di trovare un biglietto per il concerto che era previsto per la serata.2)La centrale di polizia ordinò a tutte le volanti di recarsi nella zona in cui era scoppiato l'incendio e di portare i primi soccorsi.3)Appare evidente che è necessario l'intervento di un esperto cui affidare la soluzione del problema.4)Il giudice chiese perchè non aveva denunciato il fatto che le era capitato il giorno prima5)Dimmi a che ora arriverai alla festa di Silvia e poi io le spiegherò che è necessario avvisare per tempo il ristorante.i