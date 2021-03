Avrei bisogno di una mano per fare l'analisi logica di queste frasi. Grazie!

Ciao a tutti avrei bisogno di aiuto per fare le analisi logica di queste frasi grazie: 1) I paesi industrializzati devono fornire aiuti economici ai paesi in via di sviluppo. 2) Italo Calvino ci ha lasciato numerosi romanzi che ancora oggi riteniamo divertenti e interessanti. 3) Alla finestra si affacciò un giovane dall’aria assonnata e dai capelli arruffati. 4) La tastiera in ebano o in palissandro della chitarra classica è perfettamente piatta . 5) Delle vostre vicende personali dovete parlarne sempre con cautela agli sconosciuti che incontrate. 6) Nel mondo del lavoro sono molto richiesti gli esperti in elettronica e in informatica perché considerati necessari. 7) La concessionaria mi ha mostrato un’automobile dalla linea aerodinamica e dalle notevoli prestazioni, ma io la ritengo troppo costosa.Grazie alla ginnastica e alla dieta sono dimagrito tre kg in un mese, senza sofferenze. 9) Nella prima metà dell’Ottocento i viaggi in treno erano ancora avventurosi. 10) La maggior parte dei turisti parte per le vacanze in auto.