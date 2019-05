La fortuna.

Nei primi versi dell'ottava 74 il poeta avverte che sulla luna non si raccolgono i beni materiali, soggetti alla ruota mutevole della fortuna, ma cose che la fortuna non ha il potere ne di dare ne di togliere agli uomini. Perche la fortuna non puo intervenire su di esse?

L'aspetto del senno

Il senno ha l'aspetto di un liquido molto delicato, quasi allo stato gassoso. Infatti può evaporare facilmente se l'ampolla che lo contiene non è ben chiusa. Secondo te perché il poeta attribuisce questa caratteristica al senno umano? Qual è il concetto contenuto in questa immagine?