Aneddoche come figura retorica

Ciao Magris,forse intendi la, in quanto l'aneddocche come figura retorica non esiste. Per quanto riguarda la sineddoche, questa è una figura retorica con cui si utilizza in senso figurato una parola che ha un vasto o meno vasto significato: ad esempio il contenuto per il contenuto, oppure la parte per il tutto o ancora meglio la materia per un oggetto che viene prodotto; il tutto per la parte; il genere per la specie; il plurale per il singolare, ecc... (e dunque al contrario anche il singolare per il plurale)-Una borsa di coccodrillo. (per indicare che la borsa è fatta con pelle di coccodrillo: il tutto per la parte)-Le due ruote. (la parte per il tutto)-Il felino. (il genere per la specie)-La famiglia . (il tutto per la parte)Ciao,Giorgia.