CIAO A TUTTI,DEVO FARE UN CONFRONTO TRA DUE POESIE ALCUNE POESIE DI D'ANNUNZIO ,MA MI STRO TROVANDO IN DIFFICOLTA' AD ANALIZZARE ''IL VULTURE DEL SOLE'' E ''CLIMENE''. POTRESTE GENTILMENTE AIUTARMI ?IL VULTURE DEL SOLE:S’IO pensi o sogni , se tal volta io vedaquasi vampa tremar l’aria salina,se nel silenzio oda piombar la pinasorda, strider la ragia nella teda,5sonar sul loto la palustre auleda,istrepire il falasco e la saggina,subitamente del mio cor rapinatu fai, di me che palpito fai preda,o Gloria, o Gloria, vulture del Sole,10che su me ti precipiti e m’artiglisin nel focace lito ove m’ascondo!Levo la faccia, mentre il cor mi duole,e pel rossore de' miei chiusi cigliveggo del sangue mio splendere il mondo.climene (mi servono solo le prime strofe):Nel giardino, che al tempo dei granduchimoderavan le stridule cesoie,ora non altro per le lunghe noiedel giorno s’ode che il ronzar dei fuchi.5Tacciono le fontane un tempo vive,che ridean tutte vive di zampilli.Non altro s’ode che il cantar dei grillieguale e roco, ne le sere estive.Chiudon la tromba del Tritone arguto10i licheni ed i muschi verdegialli.Nettuno, senza braccia, i suoi cavallimarini guarda ne la vasca muto.Grandi urne vuote lungo i balaustris’alternan con le statue corrose:15urne d’antica forma, ove le rosefiorivan per virtù di mani industri.