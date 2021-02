Analisi poesia “gli alberi Franco Fortini”

Gli alberi sembrano identiciche vedo dalla finestra.Ma non è vero. Uno grandissimosi spezzò e ora non ricordiamopiù che grande parete verde era .Altri hanno un male.La terra non respira abbastanza.Le siepi fanno appena in tempoa metter fuori foglie nuoveche agosto le strozza di polveree ottobre di fumo La storia del giardino e della cittànon interessa. Non abbiamo tempoper disegnare le foglie e gli insettio sedere alla luce candidalunghe ore a lavorare.Gli alberi sembrano identici,la specie pare fedele.E sono invece portati viamolto lontano. Nemmeno un grido,nemmeno un sibilo ne arriva.Non è il caso di disperarsene,figlia mia, ma di saperlomentre insieme guardiamo pi alberie tu impari chi è tuo padre.Potreste individuarmi le figure retoriche e spiegarmi il significato di “la luce candida” e “la specie pare fedele”. inoltre non riesco a trovare sono sono esplicitate l’io e il tu lirico