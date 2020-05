Tuttavia e sapeva essere generoso.Quando arrivarono nella città di Manali, vicino al confine con il Tibet, qualcuno rubò a Kottke il sacco a pelo con dentro i traveler's cheque."Steve mi pagò i pasti e il biglietto di ritorno del pullman per Delhi"ricorda Kottke . E Jobs diede all'amico anche il resto dei suoi soldi, cento dollari,per permettergli di cavarsela sino alla fine del viaggio . Sulla via del ritorno a casa,in autunno,dopo sette mesi passati in India,Jobs si fermò a Londra,dove fece visita a una donna che aveva conosciuto nel subcontinente. Di lì prese un charter economico per Oakland.