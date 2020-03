Analisi logica e grammaticale aiuto per favore

Zephiro torna, e 'l bel tempo rimenae i fiori et l'erbe, sua dolce famiglia et garrir Progne et pianger Philomena,et primavera candida et vermiglia.Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;Giove s'allegra di mirar sua figlia;l'aria et l' acqua et la terra è d'amor piena;ogni animal d'amar si riconsiglia.Ma per me, lasso, tornano i più gravisospiri, che del cor profondo traggequella ch'al ciel se ne portò le chiavi;et cantar augelletti, et fiorir piagge,e 'n belle donne honeste atti soavisono un deserto, et fere aspre et selvagge.