1:da parecchi anni= comp. di tempo continuato; l'ingegner corti= soggetto; vive= predicato verbale; in Marocco = comp. stato in luogo; con la moglie= comp. compagnia.2: gli alpini= soggetto; sono da sempre molto orgogliosi= predicato nominale; (da sempre)= comp. tempo continuato; della loro penna= comp. di specificazione; sul cappello= comp. stato in luogo3: quella lavastoviglie= soggetto; per la sua larghezza= comp. causa; non riuscirà a passare= predicato verbale; la porta= comp. oggetto; della cucina= comp. di specificazione4: ha trascorso= predicato verbale; tutto il pomeriggio= comp. oggetto; in un bar= comp. stato in luogo; al centro= comp. stato in luogo; con alcuni ragazzi= comp. compagnia; originali della Scandinavia= comp. di origine5 la n finale = soggetto; distingue= predicato verbale; il cognome= comp. oggetto; di Rossella= comp. specificazione; da quello= comp. di limitazione; di Mattia= comp. di specificazione6:domani a mezzogiorno= comp. tempo determinato; andrò= predicato verbale; davvero= comp. avverbiale; (mica per una notifica? non capisco) al progetto= comp. moto a luogo; di ristrutturazione=comp. di argomento; della mia casa= comp. specificazione.