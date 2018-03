Analisi lõgica (7)9385910385820945902

Il sole=soggetto

viaggiava=predicato verbale

in cielo=complemento di moto per luogo

allegro e gioioso=attributo

nel carro=compl di stato in luogo

suo=spec

di fuoco=materia

gettando=pred verbale

i suoi raggi=compl ogg

in tutte le direzioni=compl moto a luogo

con grande rabbia /

di una nuvola=c di specificazione

di umore temporalesca=compl qualità

che=soggetto

borbottava=pv

sciupone, mano bucata= sogg

butta via=pv

i tuoi raggi=c ogg

vedrai=pv

quanti=sogg

te=compl termine

ne=compl partitivo

rimangono=pv

nelle vigne=c stato in luogo

ogni acino=sogg

d'uva=c materia

che=sogg

maturava=pv

sui tralci=stato in luogo

rubava=pv

un raggio=c ogg

al minuto o anche due=c tempo continuato

e non c'era=pv

filo o ragno o fiore o goccia=sogg

d'erba=materia

d'acqua=materia

che=sogg

non si prendesse=pv

la parte=c ogg

sua=c spec

lascia che derubino=pv

tutti=sogg

ti=c ogg

vedrai=pv

come ringrazieranno=pv

te=c ogg

quando non avrai=pv

più niente=c ogg

da rubare=fine

il sole=sogg

continuava=pv

allegramente=modo

il viaggio=c ogg

suo=spec

regalando=pv

raggi=c ogg

a milioni, a miliardi=quantità

senza contarli=c modo

solo al tramonto=tempo determinato

contò=pv

i raggi=c ogg

che=sogg

gli=termine

rimanevano=pv

e guarda=pv

un po'/

non mancava=pv

gli=termine

ne=partitivo

nemmeno uno=c ogg

la nuvola=sogg

per la sorpresa=causa

sciolse=pv

si=c ogg

in grandine/

il sole=sogg

si tuffò=pv

allegramente=modo

in mare=moto a luogo