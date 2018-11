Analisi del periodo - verbi impersonali con proposizione soggettiva o dipendente relativa

Ho un dubbio riguardo la frase

"È te che ho fatto ridere".

Secondo l'analisi logica, il verbo "è" qui è impersonale con "te" che è complemento oggetto ed è la principale. La successiva proposizione è una subordinata a mio parere soggettiva ma riflettendoci bene quel "che" ad inizio subordinata mi fa pensare ad una relativa.

Mi viene anche da pensare che il verbo essere da solo è la principale e "te, che ho fatto ridere" sia una soggettiva ma forse è sbagliato dato che ci sarebbero due complementi oggetto ("te" e "che" che alla fine sono la stessa cosa).

In alternativa, dato che il verbo essere non ha oggetti, "è te" dovrebbe essere predicato nominale quindi sarebbe la principale. La subordinata non so se sia una relativa o soggettiva.

Aiuto!!! Grazie