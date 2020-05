ANALISI DEL PERIODO PER FAVORE (272269)

1)Anche se le mie compagne non l' apprezzano ,Lucia,la nuova ragazza é cosí determinata che riuscirà ad entrare nella squadra dj pallavolo ,allenandosi tutti i giorni.2)Il bambino attraverso la strada correndo per recuperare il pallone che gli era sfuggito.3)Mentre spiegava la lezione,il professore ci ha ricordato di ripetere le tabelline,per non commettere errori nel compito.4)L' orso siccome era affamato ,pescó il salmone,tuffandosi nell' acqua del fiume, nonostante fosse gelata.5) Lucia ha imparato a suonare il pianoforte divinamente,esercitando quotidianamente,per raggiungere il suo scopo