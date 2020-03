Analisi del periodo per domani aiutoooo

1. Mi hanno detto che sapevate tutto. 2. Sono contento che abbiate vinto. 3. Lavorare è necessario. 4. Si comportò come avrebbe fatto un gentiluomo. 5. Verrò da te quando potrò. 6. Non fa che ridere quando dovrebbe piangere. 7. Se fossi stato attento, avresti capito. 8. Ditemi se avete capito tutto. 9. Mentre noi finiamo il lavoro, voi aspettateci in cortile. 10. Tu perdi tempo, mentre dovresti studiare. 11. Sono rimasto in casa, poiché dovevo studiare. 12. Ho insistito perché si fermasse da noi. 13. Sarebbe opportuno ascoltare. 14. I compagni desiderano ascoltare in silenzio. 15. Non piovendo, chiusi l’ombrello. 16. La nonna ci accolse sorridendo. 17. Fattosi tardi, siamo tornati a casa. 18. Entrato nell’aula, trovò i compagni in piedi. 19. Secondo quanto mi hanno riferito, eravate così stanchi dopo la corsa, che non avete sentito il giudice di gara che vi richiamava. 20. Se tu non me lo dici, come posso sapere che cosa vuoi fare?