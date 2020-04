Analisi del Periodo? Nessuno?

Ciao ragazzi, sto avendo un po' di problemi con l' analisi del periodo di queste frasi:1) Mentre torni a casa, puoi passare a prendere latte e uova?2) Dimmi che hai capito e non avrai problemi con questo esercizio!3) Come siamo arrivati a casa degli zii, ci hanno abbracciato e ci hanno raccontato la loro vacanza per le successive due ore.4) Preferisci che ti venga a prendere o mi aspetti direttamente al cinema In ogni frase devo trovare il predicato, distinguere le varie proposizioni e indicare se sono coordinate, subordinate o principali.Grazie in anticipo <3