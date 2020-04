Analisi del periodo... Ho bisogno di aiuto.. (271341) (27134277778)

1.) Vorrei sapere perché ti sei comportato in questo modo. 2. Non so più a chi chie-dere aiuto. 3) . Il comandante chiese ai soldati se fossero pronti per l'attacco. 4) . Ilgiovane non sapeva se proseguire gli studi dopo il liceo o trovare un posto di lavoro. 5) . Alcuni anni fa, nella prospettiva dell'unificazione politica dell' Europa molti si chiedevano quale dovesse essere la lingua ufficiale della nuova comunità. 6) . L'uomo si chiede sempre più spesso se l'introduzione del computer in tutti i settori porterà ad ulteriori progressi del nostro modo di vivere o aumenteràinvece le disuguaglianze sociali e la disoccupazione . 7) . L'operatrice turistica chiese al cliente quando contasse di partire e dove volesse andare.. All' esame mi hanno chiesto che cos'è l'era mesozoica. 9) . Si ignora quale città abbia dato i natali a Omero . 10) . Ti prego di dirmi chiaramente qual è la tua opinione sull'argomento.