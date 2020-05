Analisi Del Periodo di questo testo

Ciao a tutti, mi servirebbe l' analisi logica di questo testo, grazie mille in anticipo:Mentre i nostri progenitori costruivano abitazioni , strade e edifici con varie funzioni, una miriade di specie di animali, alle quali non si dedica grande attenzione, si è adattata a vivere nell' ambiente urbano e nelle case. Molti di essi passano solitamente inosservati o sono individuati per essere distrutti , se recano un danno reale o presunto all'uomo.Le case sono habitat particolari che si sono sviluppati in tempi molto brevi, se paragonati ai normali tempi dell' evoluzione biologica, e si sono trasformate in luoghi di soggiorno permanente per animali confinati nel microclima domestico. Le caratteristiche climatiche di una casa ricordano quelle di un ambiente tropicale arido situato a 700 -800 metri sul livello del mare: un ambiente ottimale per il benessere di Homo Sapiens (non molto dissimile da quello in cui la nostra specie ha avuto probabilmente origine). L'ambiente domestico è conservato in condizioni di particolare aridità per mantenere asciutti i muri e tutti gli oggetti ed evitare la proliferazione di muffe e microrganismi che decomporrebbero velocemente mobili, abiti, libri e tutto ciò che è biodegradabile.