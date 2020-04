Analisi del periodo aiuto! Urgente aiutatemi il prima possibile per favore!!!!!!!!!

1)Carlo si augura di ricevere un messaggio dagli amici. 2) Ricevere quei ringraziamenti è stato bello per tutti. 3) Il cane abbaia e il gatto maglia 4) Mi infastidisce questo, che loro rispondano sempre in modo poco gentile. 5) Si suppone che tutti siamo responsabili in relazione ai propri doveri. 6) Il capo dava delle indicazioni alper telefono, i dipendenti eseguivano.