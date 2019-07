-Mi chiedevo perché non fossero venuti, ma ora capisco che non è stata una loro decisione, anzi sono tutti molto dispiaciuti

-Essendo molto tardi, preferì tornare a casa e prese l’ultimo autobus che rientrava in città, ma aveva la sensazione che avrebbe dovuto restare ancora con Luca per poterlo conoscere meglio

-Dato che non mi chiami mai, ho pensato di chiamarti io, però non mi aspettavo che tu fossi così impegnato con il lavoro di cui mi avevi parlato, perciò non ti disturbo e ci risentiamo tra qualche giorno.

-Se fossi venuto quando ti ho chiamato, adesso sapresti quello che è successo e non saresti così preoccupato

-Ci è piaciuto molto andare in vacanza insieme, quindi lo rifaremo anche l’anno prossimo, sperando di avere tutti le ferie nello stesso periodo