Analisi del periodo aiutatemi vi prego

Fai l’ analisi del periodo delle seguenti frasi:1) Non gli potè dire chi fosse realmente perché aveva promesso di mantenere il segreto.2)Sebbene fosse stata prevista una giornata particolarmente afosa, avevano dimenticato di portare alcune bottiglie d’ acqua 3) Essendo troppo sicuro di sé, sbagliò la domanda più facile.4)Invece di guardare la televisione, la nonna preferisce leggere libri gialli che colleziona nella sua libreria.5) Mentre il relatore completava il suo discorso, si accese una vivace discussione fra gli spettatori, che si lamentavano per l’eccessiva durata della conferenza.6) Aveva deciso di aprire un ristorante, quando i suoi genitori sognavano per lui un futuro da avvocato.7) La lepre era così sicura della sua superiorità sulla tartaruga, che decise di schiacciare un pisolino, prima di iniziare la corsa.Dicevano che era una spia, poiché faceva segnalazioni ai tedeschi, per mostrare i luoghi su cui sganciare le bombe.