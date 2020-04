1) QUANDO ARRIVA IL NONNO PER NON FARLO ARRABBIARE ABBASSATE LA RADIO 2)BENCHÈ FOSSE MOLTO ANZIANA AVEVA ANCORA DEI FOLTI CAPELLI CHE LE SCENDEVANO SULLE SPALLE3. QUANDO ENTRÒ LA PROFESSORESSA LUCA CHIESE COME AVREBBE POTUTO EVITARE QUELLA PROVA4) SI PENSA CHE AVREMMO UNA PRIMAVERA MOLTO PIOVOSA NONOSTANTE ABBIA PIOVUTO MOLTO ANCHE IN INVERNO.5) LUCA MI HA DETTO DI AVER FORATO UNA GOMMA PERCIÒ È ARRIVATO IN RITARDO.