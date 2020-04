1 per scrivere una buona tesi,dobbiamo pianificare bene la struttura 2 senza che parlasse ha reso l’idea 3 a meno che non piova,andremo al parco e a prendere un gelato 4 il pacco che ti ho spedito, arriverà giovedì 5 per quanto ne so, si è trasferito a londra 6è impensabile che tu possa credere a quelle fandonie, non ti riconosco 7 si dice che chi ha il singhiozzo deve trattenere il respiro e contare fino a dieci 8 ho finito i compiti di inglese ed ho cominciato quelli di italiano 9 dovresti stirare quei pantaloni prima di indossarli.