1. sono tanto stanco= principale; (tanto) che non ragiono più= sub.consecutiva

2. Era così buono = principale;(così) che tutti ne approfittavano= sub.consecutiva

3. Divenne talmente esperto = principale; (talmente) che tutti lo consultavano =sub. consecutiva

4. Non siamo così ingenui = principale; (così) da credere alle vostre parole= sub.consecutiva

5. Ho tanta fame = principale; (tanta) che mangerei una montagna= sub. consecutiva.