Mi servirebbe l'analisi del periodo di queste frasi:

-Alzandosi alle 5 del mattino ogni giorno per due mesi, Elvio riuscì a studiare bene in vista dell'esame di stato conciliando tutti i vari impegni ma accusando, poi, una profonda stanchezza che si sarebbe rivelata cronica.

-Non ci si deve accontentare mai della mediocrità se si vuole arrivare lontano.

-Non si è mai soddisfatti in questa casa!

-Quando si va a Napoli si è sicuri di divertirsi molto.