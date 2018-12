i seguenti periodi sono costituiti da una principale e una subordinata nelle parentesi . In quali frasi ( sono 4 )e presente una interrogativa indiretta?

1)Ho chiesto a Simone ( perche fosse in ritardo), ma non mi ha risposto.

2) Sarà redditizio ( fare questo investimento) ?

3) Marco ti ha già parlato del suo progetto ( di dedicarsi alla pasticceria)?

4) Gli investigatori si chiedevano ( chi avesse potuto ideare quella rapina)

5) Luigi si domandava se ( Carolina avrebbe accettato di sposarlo)

6) Non so quale (di questi maglioni mettere in valigia per la montagna)

