Trasforma le espressioni nei parentesi nelle seguenti frasi in proposizioni subordinate interrogative indirette

1) non ricordo ( la causa di questa nostra lite)

2) Luca non capische ( l'origine del suo malessere)

3) Anche noi siamo indecisi ( sulla scelta del regalo per Lea)

4) Prima di decidere, Andrea vuole essere informato ( sulle diverse possibilita di scelta)

5) Al corso di cucina Giuliaha fatto una domanda ( sulla preparazione della pasta sfoglia)

bho