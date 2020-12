ES. 1INSERISCI NEI PUNTINI IL PRONOME RELATIVO ADEGUATO.1.Gli allievi ....... intendono partecipare alla gita dovranno versare la quota di iscrizione in segreteria.2. La ragazza ....... ti ho presentato è la sorella di Ugo.3. Quelli di voi ....... vogliono vedere lo spettacolo.4. Ho appena letto il libro ..... mi hai parlato.5. Ho incontrato la sorella di Marco, ..... è appena tornata dall' Australia 6. Ho incontrato la sorella di Marco, ..... è appena tornato dall'Australia.7. Era questa la sorpresa ..... pensavi?.8. Credo che Mafalda, ..... studia poco.9. Hai conosciuto il fratello di Luisa, .... è stato la mia insegnante.10. Hai conosciuto il fratello di Luisa, .... è stato il mio insegnante.11. Gli ideali .... gli eroi del passato hanno combattuto.12. La trasmissione televisiva ...... amo di più va in onda.ES. 2ALCUNE FRASI CONTENGONO ERRORI NELL'USO DEI COMPARATIVI E DEI SUPERLATIVI AVVERBIALI. SOTTOLINEA E CORREGGI.1.I jeans blu ti stanno più peggio di quelli rossi. .......2. Il compito di italiano mi è andato meglio di quello di matematica . .........3. Tania è una persona più assai onesta. ...........4.Il babbo ha pagato quella casa più poco del suo valore . ..........5. Oggi la signora Claudia sta più bene di ieri. ............6. Questa volta cerca di comportarti più meglio con i tuoi amici. ..........7. La vacanza è andata meglio di quanto avessimo sperato. .........8. Angela ha risposto alle domande più benissimo di Luca. .........9. In città il caldo si sente più maggiormente che in campagna. ........10. Ernesto ha soggiornato in America e ora parla l'inglese più peggio di prima. ..........GRZ MILLE A CHI ME LO FA!!!!