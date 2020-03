aiuto urgentissimo su una poesia

E se non puoi la vita che desideri

e se non puoi vivere la vita nel modo in cui la desideri

cerca almeno questo

cerca almeno di fare così:

per quanto sta in te: non sciuparla

per quel che puoi non rovinare la tua vita

nel troppo commercio con la gente

parlando troppo con le persone, e con troppe parole

con troppe parole e in un viavai frenetico.

e in un viavai frenetico



Non sciuparla portandola in giro

non rovinarla portandola in giro

in balía del quotidiano

e dandola in balia al quotidiano

gioco balordo degli incontri

gioco degli incontri casuali

e degli inviti,

e degli inviti

fino a farne una stucchevole estranea.

fino a renderla per te una stucchevole sconosciuta



COMMENTO:

La poesia vuole essere un inno alla vita e anche un monito a non rovinarla a non lasciarla in balia degli altri, delle cose, delle parole, l'autore vuole spronare il lettore ad avere cura della propria vita, per far si che essa non diventi una sconosciuta, ma che non venga da noi "sciupata" in alcun modo!