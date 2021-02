AiUTO URGENTE!!! ANALISI DEL PERIODO GRAMMATICA!!! AIUTO!!!!!!!!!!!!!! VELOCE!!!!!!!!!!!!!!

Il sole si avviava al tramonto quando Moscardo si svegliò e vide Ghianda che tendeva gli orecchi e dilatava le narici, nel profondo silenzio, fra due sassi biancheggianti.



La luna era scemata, la brezza era caduta e i fagioli non stormivano più.



Nicchio stava lungo sdraiato un po' più lontano.



Uno scarabeo giallo-nero, che gli strisciava fra il pelo bianco della pancia, si fermò, agitò le brevi antenne curve, poi riprese a camminare.



Moscardo ebbe un brutto pensiero.



Sapeva che quegli scarabei vanno dai morti, dei quali si nutrono, sui quali depongono le uova.



Scavano un po' il terreno sotto le carcasse di piccoli animali, come topi ragno o uccelletti caduti dal nido, e vi depongono le uova, prima di ricoprile di terriccio.



"Non sarà mica morto nel sonno,Nicchio?"



Moscardo si alzò di scatto.



Ghianda ebbe un sussulto, lo guardò.



Lo scarabeo fuggi via tra i ciottoli.



Nicchio si riscosse, si svegliò.