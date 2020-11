Aiuto tema di italiano urgente

Dopo aver commentato le espressioni che Manzoni utilizza per presentare Don Abbondio , rifletti sulla figura del curato e se, a tuo avviso, le sue caratteristiche possono essere considerate ancora attuali.«Don Abbondio (il lettore se n’è già avveduto) non era nato con un cuor di leone. Ma, fin dai primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior condizione, a quei tempi, era quella d’un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser divorato»«Il nostro Don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era dunque accorto, prima ancora di toccar gli anni della discrezione, d’esser, in quella società, come un vaso di terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro»