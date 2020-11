Dovevo scrivere un sonetto, e ho iniziato a scrivere la prima quartina.

La quartina deve essere ABAB o ABBA.

Ho cercato di usare gli endecasillabi e gli accenti, ma non ci sono riuscita.



Questa è la quartina:



All'interno di questa stanza

seduta per ore, la mia mente fugge

mentre il mondo non avanza

e le persone distrugge



ditemi se come lavoro è giusto, e se potete aiutami ad aggiustarlo così da renderla una quartina, grazie per chi mi aiuterà.

(il lavoro lo devo mandare oggi)