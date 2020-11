I periodi che seguono contengono tutti una proposizione principale e una proposizione coordinata o subordinata. Inserisci le proposizioni in modo da rispettare i legami suggeriti da ogni schema.

1.Quando sarai stanco / ti riposerai.



…………………….. ➝ ……………………..



2.Ho preso la mia decisione: / mi sposo a fine settembre!



……………………………… ➝ …………………..



3.Rimango qui con te / perché conosco la tua paura dei temporali.



………………………….. ➝ ………………….



4.Poiché non mi dite la verità / non prenderò decisioni.



……………………. ➝ ……………………………



5.Prendi pure la mia automobile, / ma torna prima di notte.



………………………… ➝ …………………...



6.La nostra casa è quella / che vedi laggù.



………………………….. ➝ …………………….