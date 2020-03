1. Ripercorri le analogie e le differenze che lo studioso Pecora mette in luce tra Dante Petrarca . 2. Spiega cosa intende Santagata quando dice questa affermazione: Con Petrarca nasce l’intellettuale moderno, se nasce anche l’intellettuale europeo con Petrarca è discutibile, forse. 3. Che relazione c’è tra Petrarca e Firenze? 4. Cosa si dice dei primi anni di vita di Petrarca, vissuti ad Arezzo? 5. A Pisa chi incontra? 6. Cos’è il Monte Ventoso? Dove si trova? 7. Spiega la frase di Santagata: Tutta la vita di Petrarca è basata su questo principio: sul mescolare elementi di realtà con elementi di finzione. 8. Cos’è il LOCUS AMOENUS? 9. Chi è Laura? Confronta Beatrice e Laura. 10. Cos’è l’ Africa ? Come veniva considerato dal poeta? Dove si trovava quando scrisse quest’opera? 11. Spiega l’espressione: Petrarca è sicuramente all’origine dell’ Umanesimo ; con Petrarca si comincia a stabilire un rapporto diretto col testo, senza la mediazione del commento. 12. Cosa significa l’espressione: Petrarca affondava il bisturi nell’ anima ? 13. Come e dove avviene l’incoronazione poetica di Petrarca? Da chi ottiene la laurea di poeta? Spiega la relazione tra laura-laurea-alloro. 14. Che idea ha Petrarca di Roma? 15. Che relazione c’è tra Petrarca e Boccaccio ? Come si sono conosciuti? 16. Cosa succede nel 1348? 17. Spiega perché il Canzoniere risulta essere un’opera chiusa, che ha un inizio e una fine precisa. 18. Cosa intende la studiosa Bettarini per “biografia dell’anima”, riferendosi al Canzoniere? 19. Spiega perché Petrarca chiama le sue poesie che confluiscono nel Canzoniere NUGAE: cosa si intende con questa parola? 20. Cosa si intende con l’espressione Petrarchismo? 21. Dove trascorre gli ultimi anni della sua vita? Dove muore?