aiuto è urgete grazie in anticipo

1. penso= principale; che gli studenti sarebbero più informati = sub. oggettiva; se leggessero il quotidiano a scuola= sub. condizionale.

2. a sentire lei =sub. condizionale; non dovrei comprare questo computer= principale, perché costa troppo= sub. causale

3. sappi= principale; che non saresti guarito = sub. oggettiva; se non avessi seguito le prescrizioni del medico = sub. condizionale.

4. per quanto mi sembra = sub. limitativa; Giusy è affaticata= principale; se dorme come un ghiro = sub. condizionale; per dormire= sub. limitativa.