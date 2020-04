Aiuto è urgentissimo vi pregoooo

1 Ignoro dove sia andato, ma ho la certezza che, dovunque si trovi, sia felice. 2 Si racconta che ogni otto anni il re Minosse si recasse fino al monte Ida, che era sacro a Zeus, e chiedesse al padre divino leggi sagge e giuste con cui governare il proprio popolo. 3 È risaputo che il primo animale che gli uomini addomesticarono fu il cane , che poteva aiutarli nella caccia. 4 Mi piacerebbe sapere perchè ancora una volta ti sei dimenticato di mettere in quel contenitore la carta da riciclare. 5 Oggi ho studiato che gli Etruschi , sul mare, erano molto temuti e insieme ai Cartaginesi, dei quali erano alleati, controllavano tutto il traffico del Tirreno, 6 Tutti sanno che Roma è edificata su sette colli, ma pochi sono a conoscienza del fatto che il colle Esquilino è stato l’ultimo a essere bonificato. 7 Ritengo che in questo progetto grafico, realizzato da Roberto, non vi siano degli elementi che si possano definire originali, 8 Ti informo che il prezzo di quella casa, comprendente la ristrutturazione, è 450000 euro e che non è trattabile.