salve,sono nuovo in community e non so se sto facendo una domanda nel posto giusto.Volevo chiedere come si fa l' analisi logica della frase "Chi di voi mi aiuta nella preparazione della festa di compleanno? Grazie della futura risposta.Preferibilmente vorrei ricevere la risposta entro domani ,visto che i compiti li devo dare domani .Grazie