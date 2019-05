AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*URGENTE* MI SERVONO ENTRO MERCOLEDì QUESTE DOMANDE:TESTO

LA MIA SEA GIOVANNI PASCOLI :

Il giorno fu pieno di lampi;

ma ora verranno le stelle,

le tacite stelle. Nei campi

c'è un breve gre gre di ranelle.

Le tremule foglie dei pioppi

trascorre una gioia leggiera.

Nel giorno, che lampi! che scoppi!

Che pace, la sera!

Si devono aprire le stelle

nel cielo sì tenero e vivo.

Là, presso le allegre ranelle,

singhiozza monotono un rivo.

Di tutto quel cupo tumulto,

di tutta quell'aspra bufera,

non resta che un dolce singulto

nell'umida sera.

E', quella infinita tempesta,

finita in un rivo canoro.

Dei fulmini fragili restano

cirri di porpora e d'oro.

O stanco dolore, riposa!

La nube nel giorno più nera

fu quella che vedo più rosa

nell'ultima sera.

Che voli di rondini intorno!

Che gridi nell'aria serena!

La fame del povero giorno

prolunga la garrula cena.

La parte, sì piccola, i nidi

nel giorno non l'ebbero intera.

Nè io ... che voli, che gridi,

mia limpida sera!

Don ... Don ... E mi dicono, Dormi!

mi cantano, Dormi! sussurrano,

Dormi! bisbigliano, Dormi!

là, voci di tenebra azzurra ...

Mi sembrano canti di culla,

che fanno ch'io torni com'era ...

sentivo mia madre ... poi nulla ...

sul far della sera

1.In quali versi il poeta aluude alla perdita del padre e alle conseguenti difficoltà ?In quali invece allude alla poesiacome sentimento di consolazione?

2.Spiega quale significato assume l'immagine del nido v.29 nella lirica e pi§ in generale nelle poesie di Pascoli facendo poesie eventualualmente anche ad altre sue poesie in cui essa è presente (assuolo,lampo,lavandare,tuono,lavandare,temporale,x Agosto ,Novembre)

3.Individua le figure di suono presenti nel verso 4 spiega in 3-4 righe quali effetti producono in relazione al significato del testo

4.Soffermati sulle figure di suono presenti nel v.29 quali consonanti si ripetano e quali vocali?Ti sembra che la lora combinazione abbia un valore evocativo?Per rispondere,considera anche il fonobolismo del v.12 di X agosto "che pigola sempre più piano