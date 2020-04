Aiutatimi devo fare la parafrasi e il commento urgente !!!!

L'incontro con Nausicaa Dritta stette, aspettandolo: e fu in dubbio Odisseo se, le ginocchia afferrandole, pregar la fanciulla occhi belli,o con parole di miele, fermo così, da lontano,pregarla che la città gli insegnasse e gli desse una veste.Così, pensando, gli parve cosa migliore,pregar di lontano, con parole di miele,ché a toccarle i ginocchi non si sdegnasse in cuore la vergine.Subito dolce accorta parola parlò:"Io mi t'inchino, signora: sei dea o mortale?"(Omero, Odissea VI, vv. 141-149)???