Aiutatemiii potete farmi l'analisi logica di queste frasi?!

É urgentissimo AIUTO potreste farmi la analisi logica di queste frasi?? 1. Uscendo dallo stadio avemmo l'impressione di trovarci in una città sconosciuta2. Ho pensato di chiamare i carabinieri dato che quei ragazzi continuavano a rompere bottiglie di vetro sbattendole contro il chiosco dell'edicola chiuso per ferie3. Ieri Roberto stava per andare a giocare a calcio quando gli ha telefonato sua mamma per dirgli che doveva tornare a casa e aiutare il fratellino a finire i compiti di matematica 4. Mi hanno chiamato i genitori di Claudia per domandarmi notizie di quel ristorante dove abbiamo mangiato a pasqua e in cui vorrebbero allestire il pranzo di nozze del figlio che si sposerà appena si sarà laureato5. L'alpinista, dopo essere arrivato in cima alla vetta, sentí che le forze lo stavano abbandonando e, per non cadere nel precipizio, si legò tanto saldamente alla corda, che lo teneva ancorato alla parete, da non riusvire quasi piú a muoversi6. Avevo già incontrato Vittoria alla festa che la scuola aveva organizzato a Natale e, facendo il galante, le avevo chiesto se voleva qualcosa da bere, mentre lei era stata cosí scostante che avevano pensato di non esserle affatto simpatico