Aiutatemii è per staseraa! per favore

Fare l’ analisi logica di ogni periodo, distinguendo le proposizioni principali dalle dipendenti; di ogni subordinata devi indicare se è implicita o esplicita.Ecco qui l’esercizio:Ascoltando la radio , ho appreso le ultime notizie sul terremoto.Il vento è un movimento di masse d’aria che è prodotto dalla differenza della loro temperatura e pressione.Per arrivare al centro della città, prendi la prima strada a destra, segui la linea dell’autobus e, quando sarai arrivato in piazza, gira a sinistra.5) L’Italia è ricca di acque montane che vengono sfruttate per produrre energia elettrica.6) Prima che facesse notte, tutti erano tornati in paese.Ascoltando questa notizia, trasalì dallo spavento e svenne.