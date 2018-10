Buona serata ragazzi la prof ci ha spiegato i pronomi e gli aggettivi

E vorrebbe che facessimo delle frasi con gli aggettivi e poi l aggettivo usato come avverbio!

Come si fa!?

Gli aggettivi e pronomi spiegati sono identificativo possessivo dimostrativo indefinito.

Mi fate degli esempi dove in una frase ce aggettivo e in 1altra trasformato in avverbio?