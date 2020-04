traduzione breve testo urgentissimo

buongiorno avrei bisogno della traduzione urgentissimo grazieLoro, come Mussolini e Francisco Franco, sopprimono ogni forma di opposizione e idee contrarie alle proprie ideologie. Nonostante le loro concezioni di stato fossero differenti alcuni aspetti di questi governi si ritrovano in 1984. I regimi dittatoriali usavano grandi strumenti di propaganda e volevano controllare anche la storia. Infatti questo viene riportato da Orwell attraverso il lavoro del protagonista. In ambito artistico i totalitarismi furono molto repressivi. Un esempio è la chiusura del Bauhaus nel 1938 in Germania. Questo avvenne poiché Hitler non approvava una scuola in cui ci fossero dei fermenti politici e sociali. Inoltre qui anche le donne potevano partecipare e questo non era approvato dai nazisti. Dunque o la cultura e l’arte si conformavano all’ideologia del corrispettivo partito di quello stato, oppure i movimenti venivano chiusi e repressi. In Italia ad esempio molti futuristi si avvicinarono al regime fascista. Molti contribuirono alla creazione del mito del fascismo. Dunque le origini e le caratteristiche del totalitarismo vengono rappresentate nell’opera “le origini del totalitarismo di Hanna Arendt. I regimi totalitari sono considerati la conseguenza tragica della società di massa all’interno della quale gli uomini sono resi atomi, privati di ogni libertà. Una delle premesse del totalitarismo è l’ antisemitismo . La crisi dell’imperialismo, successiva alla prima Guerra mondiale ha contribuito per la Arendt a costituire la Germania nazista e l’Unione Sovietica stalinista. Tutto il totalitarismo può essere riassunto con il binomio ideologia-terrore. Il terrore è esercitato attraverso la polizia segreta e attraverso i campi di concentramento . Sono presenti un partito unico e una polizia segreta, che sono controllati dal capo supremo. Si ha così una totale distruzione della vita democratica.