Tradurre i forsestierismi?

Buongiorno a tutti gli utenti di skuola.net.Ono un traduttore alle prime armi e sto iniziando a fare i primi lavori. Mi trovo in difficolta con un blog che sto traducendo di recente: non so se tradurre in italiano i forestierismi oppure se lasciarli invariati e mantenerli nella lingua di origine. Trattasi di testi di carattere divulgativo ma comunque piuttosto specifici e tecnici, quindi abbastanza colmi di termini inglesi con unsignificato specifico all'ambito. Molti di questi termini, come ad esempio payout ratio sono specifici dell'ambito e non ho trovato traduzioni standard in Italiano.Come mi conviene fare secondo voi? Dovrei tradurre inventando nuovi termini o nuovi utilizzi o lasciare invariato?Ho trovato alcuni altri siti in cui essi non vengono tradotti, ma invece a lezione ci dicono sempre che è sempre preferibile la via dell'adattamento nella lingua di scrittura. Qual è la via giusta secondo voi?Grazie