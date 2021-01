qualcuno sa bene l'inglese?

ciao per domani devo fare un testo sulle scuole superiori in inglese.QUELLO TRA PARENTESII È IL TESTO IN ITALIANO IL RESTO È QUELLO IN INGLESE.POTETE DIRMI SE CI SONO VOCABOLI DA MIGLIORARE??hi, my name is Marco. I am 13 years old and next September I am beginning high school(ciao, mi chiamo Marco. Ho 13 anni e il prossimo settembre comincerò le superiori.)I am sure that I will go to liceo scientifico because I am good at math, this is my favorite subject.(Sono sicuro che andrò alla scientifico perché sono bravo in matematica , questa è la mia materia preferita)At the elementary school, I didn’t like math, I founded math very difficult.(Alle scuole elementari , la matematica non mi piaceva molto, la trovavo difficile)Then at middle school, I met teachers very good, that they made me love math here is the reason for my choice.(Poi alle scuole medie, ho incontrato insegnanti molto bravi, che me l’hanno fatta amare, ecco il motivo della mia scelta)I chose to attend the Giordano Bruno liceo scientifico high school.(Ho scelto di frequentare il liceo scientifico Giordano Bruno.)The Bruno hight school has two courses: applied sciences and traditional(Il liceo Bruno ha 2 indirizzi : scienze applicate e tradizionale)i decided to attend the traditional even if at first i thought that Latin was useless, but in the end i understood that it wasn't true because many Italian words come from it.(Ho deciso di frequentare il tradizionale. All'inizio pensavo che il latino fosse inutile ma alla fine hocapito che non era vero perché da esso derivavano molte parole italiane.)In addition to Latin, in high school I will study another new subject, physics.(Oltre al latino, al liceo studierò un'altra nuova materia, la fisica .)I know that many natural phenomena can be understood thanks to physics. I have a lot of curiosity about it and I ask myself questions. Maybe physics will help me find the answers.So che molti fenomeni naturali possono essere compresi grazie alla fisica.(Ho molta curiosità al riguardo e mi pongo delle domande. Forse la fisica mi aiuterà a trovare le risposte.)at the moment i must decide which extra lessons to follow either english or math but I think that I will choose English because I want to improve it.(al momento devo decidere quali lezioni extra seguire o inglese o matematica. Ma io penso che io sceglierò il potenziamento di inglese perché voglio migliorarlo)most of the people I know will go to Giordano Bruno scientific high school but that didn't influence my choice.(la maggior parte delle persone che conosco andrà al liceo scientifico Giordano Bruno ma questo non ha influenzato la mia scelta.)In high school Bruno I will go by bike, cycling to school is a very nice thing(Al liceo Bruno andrò in bicicletta, andare a scuola in bicicletta è una cosa molto bella)i am quite scared because i know that things will change and it will be very difficult, but I can do it, it will be sad to say goodbye to my middle school friends, I had a very good time with them ,but i am excited to meet new friends.Sono abbastanza spaventato perché so che con l’ingresso alle superiori le cose cambieranno e sarà molto difficile, ma so che posso farcela.Sarà triste salutare i miei compagni di scuola media, perché ho avuto un buon tempo con loro ( ma sono entusiasta di incontrare nuovi amici