QUALCUNO MI TRADUCE QUESTE FRASI PER FAVORE SENZA USARE GOOGLE TRADUTTORE

TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCESSe non studi fallirai l' esame Non appena scopri chi è, dimmelo!Non lo farò fin quando non mi dirai perchè dovrei farlo.La sposerò quando vorrà.Se non hai abbastanza soldi non potrai comprare la maglietta che vuoi.Se non mi dici la verità, non saremo più amici.Se non mi sveglio presto, arrivo in ritardo al lavoro"Quando arriverò a casa, ti chiamerò.A meno che tu non cominci a leggere quel libro, non riuscirai a finirlo.Se schiacci quell’interruttore, la luce si accende.Se ti comporterai bene, ti regalerò i biglietti del concerto.